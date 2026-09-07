Église Saint-Victor de La Pouëze, Rue Du Parc, La Pouëze 49370 Erdre-En-Anjou, Erdre-en-Anjou

Informations pratiques

Église Saint-Victor de La Pouëze 19 et 20 septembre Rue Du Parc, La Pouëze 49370 Erdre-En-Anjou Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’église Saint-Victor de La Pouëze.

Reconstruite en 1838 puis agrandie en 1865 d’un double transept, elle présente une architecture originale en forme de croix de Lorraine et une allure massive.

À l’intérieur, ne manquez pas la belle verrière consacrée à saint François d’Assise tentant de convertir le sultan d’Égypte. Les boiseries du chœur, les autels, les monogrammes des voûtes et le chemin de croix sont également remarquables.

Une occasion de découvrir ou redécouvrir le patrimoine de La Pouëze.

Rue Du Parc, La Pouëze 49370 Erdre-En-Anjou Rue Du Parc, La Pouëze 49370 Erdre-En-Anjou Erdre-en-Anjou 49370 La Pouëze Maine-et-Loire Pays de la Loire

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’église Saint-Victor de La Pouëze.

©Commune d’Erdre-en-Anjou