Eglise St Jean Baptiste La Roche-sur-Grane
samedi 19 septembre 2026 · La Roche-sur-Grane
Informations pratiques
La Roche-sur-Grane
Journées Européennes du Patrimoine Eglise St Jean Baptiste
La Roche-sur-Grane Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
L’église St Jean Baptiste du 14ème siècle rénovée accueille durant les journées du patrimoine des évènements artistiques Lecture littéraire et poétique, moments musicaux et voyage poétique et sonore.
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La Roche-sur-Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 10 71 sylvie.laboux25@gmail.com
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English :
The renovated 14th-century St. John the Baptist Church hosts artistic events during Heritage Days: Literary and poetry readings, musical performances, and a journey through poetry and sound.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Eglise St Jean Baptiste La Roche-sur-Grane a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme