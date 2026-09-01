Informations pratiques

La Roche-sur-Grane

Journées Européennes du Patrimoine Eglise St Jean Baptiste

La Roche-sur-Grane Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

L’église St Jean Baptiste du 14ème siècle rénovée accueille durant les journées du patrimoine des évènements artistiques Lecture littéraire et poétique, moments musicaux et voyage poétique et sonore.

.

La Roche-sur-Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 10 71 sylvie.laboux25@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The renovated 14th-century St. John the Baptist Church hosts artistic events during Heritage Days: Literary and poetry readings, musical performances, and a journey through poetry and sound.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Eglise St Jean Baptiste La Roche-sur-Grane a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme