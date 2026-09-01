Visite guidée sous les éoliennes de la Roche Sur Grâne La Roche-sur-Grane
samedi 19 septembre 2026 · La Roche-sur-Grane
Informations pratiques
La Roche-sur-Grane
Visite guidée sous les éoliennes de la Roche Sur Grâne
La Seauve La Roche-sur-Grane Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Entre nature et industrie, ce site particulier vous ouvre ses portes pour parler environnement et biodiversité, énergie(s) et paysages.
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La Seauve La Roche-sur-Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 56 17 50
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English :
Situated between nature and industry, this unique site welcomes you to explore topics such as the environment, biodiversity, energy, and landscapes.
L’événement Visite guidée sous les éoliennes de la Roche Sur Grâne La Roche-sur-Grane a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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