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AGENDA · La Roche-sur-Grane

Visite guidée sous les éoliennes de la Roche Sur Grâne La Roche-sur-Grane

samedi 19 septembre 2026 · La Roche-sur-Grane

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
La Seauve
Ville
26400 La Roche-sur-Grane
Département
Drôme
Tarif

La Roche-sur-Grane

Visite guidée sous les éoliennes de la Roche Sur Grâne

La Seauve La Roche-sur-Grane Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Entre nature et industrie, ce site particulier vous ouvre ses portes pour parler environnement et biodiversité, énergie(s) et paysages.
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La Seauve La Roche-sur-Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 56 17 50 

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English :

Situated between nature and industry, this unique site welcomes you to explore topics such as the environment, biodiversity, energy, and landscapes.

L’événement Visite guidée sous les éoliennes de la Roche Sur Grâne La Roche-sur-Grane a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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