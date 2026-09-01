Informations pratiques

La Roche-sur-Grane

Visite guidée sous les éoliennes de la Roche Sur Grâne

La Seauve La Roche-sur-Grane Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Entre nature et industrie, ce site particulier vous ouvre ses portes pour parler environnement et biodiversité, énergie(s) et paysages.

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La Seauve La Roche-sur-Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 56 17 50

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English :

Situated between nature and industry, this unique site welcomes you to explore topics such as the environment, biodiversity, energy, and landscapes.

L’événement Visite guidée sous les éoliennes de la Roche Sur Grâne La Roche-sur-Grane a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme