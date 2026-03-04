Égypte: le mystère de la tombe du Vizir Ouni, Université de Genève – Uni Dufour, Genève

Égypte: le mystère de la tombe du Vizir Ouni, Université de Genève – Uni Dufour, Genève jeudi 5 mars 2026.

Égypte: le mystère de la tombe du Vizir Ouni Jeudi 5 mars, 18h30 Université de Genève – Uni Dufour

Depuis des années, la mission archéologique franco-suisse de Saqqâra, dirigée par l’Université de Genève, étudie la nécropole royale du Pharaon Pépy Ier. Dans ses recherches, elle a découvert les vestiges de la tombe d’un des fonctionnaires les plus célèbres du règne de Pépy Ier: le «chef du Sud» Ouni. Fait étonnant, cet homme est connu en égyptologie pour avoir fait graver l’autobiographie la plus longue de cette époque dans une autre tombe située à Abydos, à plus de 500 kilomètres au sud de Saqqâra.
Comment alors interpréter la présence de cette nouvelle tombe à son nom découverte à Saqqâra? À qui était-elle véritablement destinée? A-t-elle jamais été utilisée?
C’est le récit de cette enquête, jalonnée de découvertes aussi inattendues que spectaculaires, qui fait l’objet du documentaire.

La projection sera suivie d’une table ronde réunissant les auteurs du documentaire ainsi que les scientifiques de la mission :

  • Philippe Collombert: UNIGE, directeur de la mission archéologique
  • Noémie Monbaron: Musée d’Art et d’Histoire de Genève
  • Xavier Hénaff: INRAP, codirecteur de la mission archéologique
  • Frédéric Wilner et Moataz Madi: co-auteurs de ce documentaire

La discussion sera modérée par la journaliste Mélanie Croubalian.

Université de Genève – Uni Dufour Rue du Général-DUFOUR 24, 1204 Genève Genève 1205
Avant-première d’un documentaire sur des fouilles archéologiques menées par l’Université de Genève au sud du Caire. Jeudi 5 mars, 18h30, à Uni Dufour.

