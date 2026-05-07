Égypte : rites funéraires et momification Musée des beaux-arts Rennes
Égypte : rites funéraires et momification Musée des beaux-arts Rennes samedi 23 mai 2026.
Égypte : rites funéraires et momification Musée des beaux-arts Rennes Samedi 23 mai, 18h30, 20h00, 21h30, 23h00 Ille-et-Vilaine
Limité à 20 personnes.
Égypte : rites funéraires et momification – plongez dans les croyances et pratiques funéraires de l’Égypte ancienne.
Égypte : rites funéraires et momification – plongez dans les croyances et pratiques funéraires de l’Égypte ancienne.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-23T18:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-23T23:30:00.000+02:00
1
https://mba.rennes.fr
Musée des beaux-arts 20 Quai Emile Zola, 35000 Rennes, France Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
museebeauxarts@ville-rennes.fr +33223621745
©Musée des beaux-arts
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Ateliers adultes d’initiations informatiques Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean Rennes 7 mai 2026
- Pochettes [Vinyles] Surprises rencontre Parlons Ciné Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Rennes 7 mai 2026
- Pochettes [Vinyles] Surprises rencontre Parlons Ciné Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Rennes 7 mai 2026
- Pochettes [Vinyles] Surprises rencontre Parlons Ciné, Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage, Rennes 7 mai 2026
- Les visites de l’Antipode, Antipode, Rennes 7 mai 2026