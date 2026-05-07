Égypte : rites funéraires et momification Musée des beaux-arts Rennes Samedi 23 mai, 18h30, 20h00, 21h30, 23h00 Ille-et-Vilaine

Limité à 20 personnes.

Égypte : rites funéraires et momification – plongez dans les croyances et pratiques funéraires de l’Égypte ancienne.

Égypte : rites funéraires et momification – plongez dans les croyances et pratiques funéraires de l’Égypte ancienne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-23T23:30:00.000+02:00

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Musée des beaux-arts 20 Quai Emile Zola, 35000 Rennes, France Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

museebeauxarts@ville-rennes.fr +33223621745

©Musée des beaux-arts



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