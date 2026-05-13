Égypte : rites funéraires et momification, Musée des beaux-arts, Rennes

Égypte : rites funéraires et momification Samedi 23 mai, 18h30, 20h00, 21h30, 23h00 Musée des beaux-arts Ille-et-Vilaine

Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T23:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Égypte : rites funéraires et momification – plongez dans les croyances et pratiques funéraires de l’Égypte ancienne.

Musée des beaux-arts 20 Quai Emile Zola, 35000 Rennes, France Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne +33223621745 https://mba.rennes.fr Le musée offre un panorama de l’art depuis l’antiquité jusqu’au XXe siècle ; collection de peintures du XVIIe siècle ; cabinet de dessins du marquis de Robien

Égypte : rites funéraires et momification – plongez dans les croyances et pratiques funéraires de l’Égypte ancienne.

© Anne-Cécile Esteve