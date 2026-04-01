Bias

Eh bé quoi ?

Salle Yves Mourgues Bias Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 21:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Une belle mère obsédée par la superstition, une amie dépressive, écolo et végan de surcroît, une épouse hantée par la crise de la quarantaine, se laissant un tantinet aller… et lui, bousculé par une paternité récente, et confronté aux difficultés des taches ménagères, imposées par le dictat de l’égalité des sexes !

1h40, seul en scène, pour rire en famille ou entre amis, très loin de l’humour caustique et acerbe, toujours avec tendresse et une bonne dose de folle dérision. .

Salle Yves Mourgues Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 94 32 54

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English : Eh bé quoi ?

L’événement Eh bé quoi ? Bias a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne