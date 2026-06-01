Ehran Jade quartet Le Melville Paris

Paris, ville de la mode et de la culture, a toujours fasciné la jeune Ehran Edwards. C’est tout naturellement qu’elle se passionne pour le jazz dans le Paris d’avant-guerre, pour son ambiance, son esprit de liberté, son art de vivre et sa mode.

Douée pour la musique et le chant, égérie de la mode « vintage », elle charme les scènes musicales de Sydney et d’Auckland avec ses premiers groupes « The Hepburns » et « The Golden Age Band ».

En 2021, la talentueuse Ehran saute le pas, traverse les océans pour réaliser son rêve et s’installe à Paris.

Sa rencontre avec des musiciens français lui permettra de monter le « Ehran Jade quartet » et de se produire régulièrement dans les clubs parisiens.

Ehran Jade quartet vous fera voyager avec élégance et raffinement de Sydney à Paris !

Ehran Jade : chant

Catherine Escoffier : piano

Laurent Besse : contrebasse

Gérard Dantec : batterie

Ehran Edwards, passionnée par le jazz d’avant-guerre et la mode vintage, s’installe à Paris en 2021 pour réaliser son rêve. Avec son « Ehran Jade quartet », elle enchante les scènes parisiennes !

Le mardi 30 juin 2026

de 20h30 à 23h00

payant

10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-30T23:30:00+02:00

fin : 2026-07-01T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-30T20:30:00+02:00_2026-06-30T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=5671



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