Ekiden de Nantes by Décathlon Atlantis 19 Bd Guy Mollet, 44300 Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-04 08:30 – 16:00

Gratuit : non Payant – Sur inscription Pour connaître les tarifs, cliquez ici Ekiden de Nantes – Licenciés FFA : 19€/coureurEkiden de Nantes – Étudiants / Licenciés NMA : 16€/coureurEkiden de Nantes – Grand public : 23€/coureurEkiden de Nantes – Entreprise : sur devis ekiden.nantes@gmail.com Adulte, En famille, Etudiant

Présentation de l’évènementL’Ekiden de Nantes by Décathlon Atlantis est un marathon en relais organisé par le Nantes Métropole Athlétisme au cœur de la ville, avec un départ et une arrivée à près du Stadium Métropolitain Pierre Quinon. Cette course d’origine japonaise se dispute par équipes de 6 coureurs sur la distance du marathon (42,195 km), répartie entre les relayeurs selon le format suivant : 5 km – 10 km – 5 km – 10 km – 5 km – 7,195 km. Elle sert également de course qualificative pour les Championnats de France d’Ekiden.Un événement accessible et fédérateurL’Ekiden de Nantes s’adresse à tous les publics : clubs d’athlétisme, étudiants, entreprises, groupes d’amis, familles… avec des tarifs adaptés. Un village partenaire sera installé avec animations, restauration, stands entreprises, et une ambiance festive pour accueillir les 2000 coureurs et plusieurs centaines de spectateurs. Le parcours, rapide et sécurisé, traverse le campus universitaire, les abords de l’hippodrome et les grands axes du Petit Port. L’organisation s’appuie sur une coordination étroite avec la Ville de Nantes, les services de sécurité et les partenaires locaux.Une dimension solidaireL’édition prend également une dimension solidaire en soutenant l’association Ma Parenthèse, engagée auprès des personnes touchées par le cancer et leurs proches, notamment grâce au reversement d’1 € par dossard.Informations pratiquesLes dossards et t-shirts seront à retirer le samedi 3 octobre de 14h à 19h au Décathlon Atlantis. Le village course ouvrira le dimanche 4 octobre à 8h30, avec une buvette et des stands entreprises, offrant un espace convivial avant et après la course. Le départ sera donné à 10h. Animations et ambiance festive viendront compléter cette journée sportive, faisant de l’Ekiden de Nantes un rendez-vous fédérateur et incontournable du territoire.

19 Bd Guy Mollet, 44300 Nantes Nantes 44311

https://ekiden-nantes.fr/



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