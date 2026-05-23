Eklore julie rouault Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

Eklore julie rouault

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02 20:30:00

fin : 2026-09-02 21:45:00

Date(s) :

2026-09-02

Pop folk basque et française deux langues, une voix Julie est une jeune autrice, compositrice et interprète née à Bayonne et ayant grandi à Ustaritz.

A travers ses chansons, Julie partage ce qu’elle est avec sincérité. Elle écrit en français et en basque, deux langues qui portent si bien ses racines et ses émotions enfouies. Son univers musical pop nous transporte avec des sonorités à la fois douces et touchantes. Son premier album Eklore , est né d’un besoin de s’ouvrir et se livrer telle une fleur qui ouvre ses pétales pour la première fois. Elle transforme ainsi ses émotions gardées secrètes, en mélodies. Sur scène, elle se présente telle qu’elle est sans aucun filtre, elle cherche à créer un lien sincère avec le public, un moment suspendu avec des mélodies dont vous vous souviendrez. .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

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English : Eklore julie rouault

L’événement Eklore julie rouault Bayonne a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Bayonne