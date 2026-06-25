Aubusson

Élection de Miss Limousin 2026

Avenue d’Auvergne Aubusson Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 15:30:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Gala en présence d’Hynaupoko Devèze, Miss France 2026 afin d’élire la candidate qui succèdera à Aloïce Sejotte, Miss Limousin 2025 et TOP 12 Miss France 2026.

Restauration et boissons sur place.

RÉSERVATION

– 05 55 87 18 56

– misslimousin@orange.fr

– Cultura Limoges

-Bureau d’information touristique d’Aubusson .

Avenue d’Auvergne Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 87 18 56 misslimousin@orange.fr

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English : Élection de Miss Limousin 2026

L’événement Élection de Miss Limousin 2026 Aubusson a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Aubusson-Felletin