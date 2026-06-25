Élection de Miss Limousin 2026 Aubusson
Élection de Miss Limousin 2026 Aubusson dimanche 6 septembre 2026.
Aubusson
Élection de Miss Limousin 2026
Avenue d’Auvergne Aubusson Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 15:30:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Gala en présence d’Hynaupoko Devèze, Miss France 2026 afin d’élire la candidate qui succèdera à Aloïce Sejotte, Miss Limousin 2025 et TOP 12 Miss France 2026.
Restauration et boissons sur place.
RÉSERVATION
– 05 55 87 18 56
– misslimousin@orange.fr
– Cultura Limoges
-Bureau d’information touristique d’Aubusson .
Avenue d’Auvergne Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 87 18 56 misslimousin@orange.fr
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English : Élection de Miss Limousin 2026
L’événement Élection de Miss Limousin 2026 Aubusson a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Aubusson-Felletin
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