Élection de Modèle Élégance France 2026, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues
Élection de Modèle Élégance France 2026, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues samedi 25 avril 2026.
Élection de Modèle Élégance France 2026 Samedi 25 avril, 18h30 Espace la Fare Alais Gard
Payant. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T18:30:00+02:00 – 2026-04-25T23:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T18:30:00+02:00 – 2026-04-25T23:00:00+02:00
Espace la Fare Alais 102 avenue Marcel Paul, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.modele-elegancefrance.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.instagram.com/p/DVZC1S_DUfv »}]
Venez vivre une soirée d’exception et savoir qui sera élu Modèle Élégance France 2026.