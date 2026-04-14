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Élection de Modèle Élégance France 2026, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

Élection de Modèle Élégance France 2026, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

Élection de Modèle Élégance France 2026, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues samedi 25 avril 2026.

Lieu : Espace la Fare Alais

Adresse : 102 avenue Marcel Paul, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues

Ville : 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues

Département : Gard

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Tarif : Payant. Sur réservation.

Élection de Modèle Élégance France 2026 Samedi 25 avril, 18h30 Espace la Fare Alais Gard

Payant. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T18:30:00+02:00 – 2026-04-25T23:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T18:30:00+02:00 – 2026-04-25T23:00:00+02:00

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Venez vivre une soirée d’exception et savoir qui sera élu Modèle Élégance France 2026.

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