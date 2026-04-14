Élection de Modèle Élégance France 2026, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

Élection de Modèle Élégance France 2026 Samedi 25 avril, 18h30 Espace la Fare Alais Gard

Payant. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T18:30:00+02:00 – 2026-04-25T23:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T18:30:00+02:00 – 2026-04-25T23:00:00+02:00

Espace la Fare Alais 102 avenue Marcel Paul, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.modele-elegancefrance.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.instagram.com/p/DVZC1S_DUfv »}]

Venez vivre une soirée d’exception et savoir qui sera élu Modèle Élégance France 2026.