Soirée dansante, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues
Soirée dansante, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues samedi 25 avril 2026.
Soirée dansante Samedi 25 avril, 20h30 Espace la Fare Alais Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T20:30:00+02:00 – 2026-04-25T22:30:00+02:00
Fin : 2026-04-25T20:30:00+02:00 – 2026-04-25T22:30:00+02:00
Espace la Fare Alais 102 avenue Marcel Paul, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie
Organisée par le club de danse Saint-Martinois, animée par Bruno Esposito. Soirée Danse