Soirée dansante, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

Soirée dansante Samedi 25 avril, 20h30 Espace la Fare Alais Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T20:30:00+02:00 – 2026-04-25T22:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T20:30:00+02:00 – 2026-04-25T22:30:00+02:00

Espace la Fare Alais 102 avenue Marcel Paul, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie

Organisée par le club de danse Saint-Martinois, animée par Bruno Esposito. Soirée Danse