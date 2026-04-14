Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée dansante, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

Soirée dansante, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

Soirée dansante, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues samedi 25 avril 2026.

Lieu : Espace la Fare Alais

Adresse : 102 avenue Marcel Paul, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues

Ville : 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues

Département : Gard

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Soirée dansante Samedi 25 avril, 20h30 Espace la Fare Alais Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T20:30:00+02:00 – 2026-04-25T22:30:00+02:00
Fin : 2026-04-25T20:30:00+02:00 – 2026-04-25T22:30:00+02:00

Espace la Fare Alais 102 avenue Marcel Paul, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie
Organisée par le club de danse Saint-Martinois, animée par Bruno Esposito. Soirée Danse

À voir aussi à Saint-Martin-de-Valgalgues (Gard)