Electro Schmocks, MAHJ – Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, Paris

Electro Schmocks Dimanche 21 juin, 20h00 MAHJ – Musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris

L’événement se déroule dans la cour du mahJ. Gratuit, entrée libre à partir de 19h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:30:00+02:00

David Konopnicki, guitares

Gurvan Zytynski, DJ

Florent Méry, clarinette

Loïc Audureau, accordéon

Guests : Neshima

Héritiers du concept de « sono mondiale » du mythique DJ Rémy Kolpa Kopoul, disparu il y a dix ans, un guitariste électrique flanqué de sa mandole d’Alger (David Konopnicki), un DJ électro ashkénaze (Gurvan Zytynski), un clarinettiste klezmer virtuose (Florent Méry) et un accordéoniste titi parisien aux accents des Balkans (Loïc Audureau) se réunissent pour vous faire danser, rire, pleurer et aimer – et recommencer.

Quatre Mousklezmer, artistes et artisans du son, mêlant électro orientale et hard shmock, dancefloors de Brooklyn et nuits folles de Frishman, cornichons polonais et merguez oranaises…

Cramponnez-vous, ça va groover !

Dans le cadre du Festival des cultures juives

Avec le soutien de la Dilcrah

MAHJ – Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71 Rue du Temple, 75003 Paris, France Paris 75003 Quartier Sainte-Avoye Paris Île-de-France 0153018653 https://www.mahj.org Le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme est installé dans l’un des plus beaux monuments historiques du Marais, l’hôtel de Saint-Aignan, édifié au XVIIe siècle. Le musée retrace l’évolution du monde juif à travers son patrimoine artistique et culturel, et accorde une place privilégiée à l’histoire des juifs en France depuis l’Antiquité (suite à l’acquisition de pièces témoignant de la présence juive en France depuis l’Antiquité), tout en évoquant les communautés d’Europe et d’Afrique du Nord. Sa collection, parmi les plus belles au monde, présente des objets de culte, des manuscrits, des textiles ainsi que des documents uniques sur l’affaire Dreyfus. Une place importante est faite à la présence juive dans les arts avec des peintres de l’École de Paris (Chagall, Kikoïne, Soutine…) et des artistes contemporains (Christian Boltanski, Sophie Calle…).

Ateliers pour les enfants, les familles et les adultes, visites guidées, conférences, spectacles et cinéma sont proposés tout au long de l’année. M11 Rambuteau

David Konopnicki, guitares

© Electro Schmocks – DR