ElectroLyz fête les fleurs au Jardin des Plantes, Jardin des plantes de Montpellier, Montpellier
ElectroLyz fête les fleurs au Jardin des Plantes, Jardin des plantes de Montpellier, Montpellier dimanche 21 juin 2026.
ElectroLyz fête les fleurs au Jardin des Plantes Dimanche 21 juin, 14h15, 16h15, 18h15 Jardin des plantes de Montpellier Hérault
évènement ayant lieu dans les allées du jardin : pas de places assises
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T14:15:00+02:00 – 2026-06-21T15:15:00+02:00
Fin : 2026-06-21T18:15:00+02:00 – 2026-06-21T19:15:00+02:00
Pour fêter la musique, les fleurs et l’été, la soprano ElectroLyz, artiste electrobaroque vous invite au magnifique Jardin des Plantes de Montpellier.
Au programme : plusieurs bouquets lyriques, romantiques et champêtres interprétés par une voix lumineuse, accompagnée par des sonorités electros délicates. Trois récitals vous seront proposés tout au long de l’après-midi, dans plusieurs lieux du jardin… à découvrir sur place…
Jardin des plantes de Montpellier Boulevard Henri IV 34000 Montpellier Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie https://facmedecine.umontpellier.fr/jardin-des-plantes/visiter-le-jardin/
Pour féter la musique, les fleurs et l’été, la soprano ElectroLyz, artiste électrobaroque vous invite au magnifique Jardin des Plantes de Montpellier.
©Jim CoViac
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