ELECTROPIXEL #16 — Sous Tension – Atelier musique électronique APO – La Psalette Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-28 17:30 – 20:30

Gratuit : non 30€ : Participation à l’atelier+ une adhésion de 20€ à l’association, valable toute l’année 2026.10€ : Tarif pour les adhérents de l’association. Tout public – Age maximum : 99

17h30–20h30 — Atelier de musique électroniqueUn atelier de pratique et d’expérimentation autour des sons, des machines, des circuits et des formes collectives de jeu électronique.20h00 — Performance de musique électroniqueUne performance pensée en relation avec la Cathédrale de Nantes : résonances architecturales, masses de pierre, chaud et froid, énergie, vibration et tensions entre espace, matière et son.

APO – La Psalette Nantes 44000

https://www.helloasso.com/associations/apo-33/evenements/atelier-de-musique-electronique-electropixel



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