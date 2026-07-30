ELECTROPIXEL #16 — Sous Tension Ateliers de Bitche Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-29 20:30 –

Gratuit : non PAF : 10€/8€/6€ Plein tarif : 10€Hello asso (en ligne) : 8€Adhérents APO33/précaires (sur justificatifs) : 6€ Etudiant, Adulte, Tout public – Age maximum : 99

Électropixel revient à Nantes pour une édition Sous Tension.Tension électrique, tension électronique, tension architecturale, tension du monde. Entre réchauffement climatique, échauffement des circuits, circulation des ions, surcharge des réseaux et fragilité des infrastructures, des énergies invisibles traversent les matières, les corps et les espaces.La tension n’est pas seulement une menace : elle peut aussi provoquer du mouvement, produire une résonance, faire apparaître un signal, une vibration, une rupture ou une rencontre. Sous Tension explore ces états instables à travers la musique électronique, le bruit, la performance, l’écoute, les machines et les gestes de fabrication.Performances, concerts et DJ sets pour une nuit de musiques électroniques, expérimentales et bruitistes.

Ateliers de Bitche Centre-ville Nantes 44000

http://www.ateliersdebitche.org https://www.helloasso.com/associations/apo-33/evenements/festival-electropixel-16-soiree-electronoise



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