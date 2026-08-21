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Elégant livre d’or, recherche délicate enluminure pour raviver l’Histoire !, Médiathèque de l’Agora, Metz

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de l'Agora · Metz

Elégant livre d’or, recherche délicate enluminure pour raviver l’Histoire !, Médiathèque de l’Agora, Metz

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque de l'Agora
Adresse
4 rue Théodore de Gargan, 57050 Metz
Ville
57004 Metz
Département
Moselle
Tarif
Pour les familles

Elégant livre d’or, recherche délicate enluminure pour raviver l’Histoire ! Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Médiathèque de l’Agora Moselle

Pour les familles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Voyagez au cœur du Moyen Âge : une enluminure a disparu d’une page du « Livre d’heures ». Laissez parler votre imagination et redonnez vie à cette œuvre oubliée.

Médiathèque de l’Agora 4 rue Théodore de Gargan, 57050 Metz Metz 57004 Devant-les-Ponts Moselle Grand Est 03 87 55 83 00 https://agora.metz.fr/ [{« type »: « email », « value »: « servicesauxpublics@mairie-metz.fr »}] Inauguré en octobre 2018, l’Agora est un équipement inédit et novateur à Metz, et même en France.

Dessiné par le cabinet Ropa-Architecture, ce bâtiment de 2 446 m² se distingue par son ouverture architecturale sur le quartier Metz Nord – La Patrotte, la visibilité de ses activités grâce à ses parois vitrées, sa façade à inclinaison acoustique, sans oublier son parvis accessible à toutes et tous.

Il regroupe une médiathèque (réseau des bibliothèques-médiathèques), un centre social (animé par l’association culturelle et sociale Agora – ACS Agora) et un espace numérique. L’Agora développe de grandes missions culturelles et sociales.

Le toit-terrasse, doté d’un jardin expérimental, ainsi que le cube rouge abritant une salle de création et de spectacle de 120 places, signent l’originalité esthétique de la structure.

Autre caractéristique : sa certification Haute Qualité Environnementale (HQE), qui l’inscrit dans une démarche de développement durable. Mettis ligne A, station René Cassin.
Voyagez au cœur du Moyen Âge : une enluminure a disparu d’une page du « Livre d’heures ». Laissez parler votre imagination et redonnez vie à cette œuvre oubliée.

© Bibliothèques-Médiathèques de Metz

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