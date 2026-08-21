Elégant livre d’or, recherche délicate enluminure pour raviver l’Histoire !, Médiathèque de l’Agora, Metz
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de l'Agora · Metz
Informations pratiques
Elégant livre d’or, recherche délicate enluminure pour raviver l’Histoire ! Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Médiathèque de l’Agora Moselle
Pour les familles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Voyagez au cœur du Moyen Âge : une enluminure a disparu d’une page du « Livre d’heures ». Laissez parler votre imagination et redonnez vie à cette œuvre oubliée.
Médiathèque de l’Agora 4 rue Théodore de Gargan, 57050 Metz Metz 57004 Devant-les-Ponts Moselle Grand Est 03 87 55 83 00 https://agora.metz.fr/ [{« type »: « email », « value »: « servicesauxpublics@mairie-metz.fr »}] Inauguré en octobre 2018, l’Agora est un équipement inédit et novateur à Metz, et même en France.
Dessiné par le cabinet Ropa-Architecture, ce bâtiment de 2 446 m² se distingue par son ouverture architecturale sur le quartier Metz Nord – La Patrotte, la visibilité de ses activités grâce à ses parois vitrées, sa façade à inclinaison acoustique, sans oublier son parvis accessible à toutes et tous.
Il regroupe une médiathèque (réseau des bibliothèques-médiathèques), un centre social (animé par l’association culturelle et sociale Agora – ACS Agora) et un espace numérique. L’Agora développe de grandes missions culturelles et sociales.
Le toit-terrasse, doté d’un jardin expérimental, ainsi que le cube rouge abritant une salle de création et de spectacle de 120 places, signent l’originalité esthétique de la structure.
Autre caractéristique : sa certification Haute Qualité Environnementale (HQE), qui l’inscrit dans une démarche de développement durable. Mettis ligne A, station René Cassin.
Voyagez au cœur du Moyen Âge : une enluminure a disparu d’une page du « Livre d’heures ». Laissez parler votre imagination et redonnez vie à cette œuvre oubliée.
© Bibliothèques-Médiathèques de Metz
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