EleKtroGen en concert, Face au bar restaurant Le Cirque au 141 rue St Martin devant le musée Beaubourg, Paris

EleKtroGen en concert Dimanche 21 juin, 20h30 Face au bar restaurant Le Cirque au 141 rue St Martin devant le musée Beaubourg Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T20:30:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T20:30:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00

EleKtroGen en concert pour la fête de la musique le dimanche 21 juin 2026 au 141 rue St Martin à Paris, face au bar restaurant Le Cirque devant le musée Beaubourg. Avec quelque uns de nos propres titres et des reprises (The Cure, Radiohead, New Order, Asylum Party, Archive etc…).

À 20h30.

Face au bar restaurant Le Cirque au 141 rue St Martin devant le musée Beaubourg 141 rue st martin paris Paris 75004 Quartier Saint-Merri Paris Île-de-France

EleKtroGen en concert pour la fête de la musique le dimanche 21 juin 2026 au 141 rue St Martin à Paris, face au bar restaurant Le Cirque devant le musée Beaubourg. Avec quelque uns de nos propres et …

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