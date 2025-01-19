Elena Nagapetyan

Le Cube Troyes Aube

Tarif : 39 – 39 – 39 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Ma plus grande peur dans la vie, c’est d’avoir des regrets et de croiser un cafard. Les cafards, j’en ai déjà eu. Pour le reste, je referais tout de la même manière quitter la maison de ma mère à 13 ans, débarquer en France à 22 ans, épouser un date Tinder, avoir un enfant et divorcer.



Je suis née en Ouzbékistan, j’ai grandi en Russie et, après une dépression post-partum, un divorce et plusieurs métiers, j’ai ressenti le besoin de raconter mon histoire.



Monter sur scène pour le faire dans une langue qui n’est pas la mienne, mais que je maîtrise mieux que certains français, ça valait vraiment le coup.



Ce spectacle raconte le parcours d’une fille qui essaie d’assumer ses choix, même quand il faut aller au parc avec son fils malgré une gueule de bois. Celle qui ose dire ce qu’elle pense et vivre comme elle veut. Libre. .

Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 65 82

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Elena Nagapetyan Troyes a été mis à jour le 2025-08-13 par Office de Tourisme Troyes la Champagne