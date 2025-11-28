Éléonore Bauer : Bauer a pris cher Compagnie du Café-Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-31 20:30 –

Gratuit : non 18 € / 23 € 18 € / 23 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

One woman show Après l’immense succès de ses pièces de théâtres qui ont réuni des millions de spectateurs, Éléonore Bauer revient au one woman show pour notre plus grand plaisir. « Bauer a pris cher » tout est dans le titre ! Si elle n’a pas dormi depuis 4 ans avec la naissance de ses 2 filles, ses vannes, elles, sont toujours aussi percutantes. Si vous aussi vous avez envie de vous allonger dans votre caddie, de boire un verre et de tout lâcher ;) venez en rire avec elle Représentations du 27 au 31 octobre 2026 à 20h30

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr