Elephanfare du 20ème, Le Cinq, Paris

Elephanfare du 20ème Dimanche 21 juin, 15h00 Le Cinq Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T16:30:00+02:00

Reprises pop, musique des balkans, ska, jazz Nouvelle-Orléans… Cette fanfare de l’association Musique Ensemble, constituée d’une quinzaine de musiciens et musiciennes amateurs, cultive un répertoire éclectique. Pour le plaisir de jouer, sans se prendre au sérieux, et faire danser?

Le Cinq 5 rue du docteur Paquelin Paris Paris 75020 Quartier Saint-Fargeau Paris Île-de-France 09 87 54 56 19 Bar de quartier dans une rue piétonnisée et plantée, avec terrasse Près des métros Pelleport et Porte de Bagnolet

Reprises pop, musique des balkans, ska, jazz Nouvelle-Orléans… Cette fanfare de l’association Musique Ensemble, constituée d’une quinzaine de musiciens et musiciennes amateurs, cultive un Pour le…

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