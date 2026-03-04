Elephants & Squirrels, Cinémas du Grütli, Genève

Elephants & Squirrels Vendredi 13 mars, 18h30 Cinémas du Grütli

Dans les musées suisses, l’artiste sri-lankaise Deneth Piumakshi Veda Arachchige découvre des restes humains et des artefacts issus de la communauté indigène Wanniyala-Aetto. Dans un contexte de violence coloniale, ces objets ont été volés au début du XXe siècle par des naturalistes suisses. Le film questionne l’origine des collections muséales, la légitimité de leur conservation, la transmission du patrimoine culturel et les possibilités de réparation.

Cinémas du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève

