Élie Kamano New Morning Paris

De 1997 à 2026, cela fait 29 ans de lutte et de résilience. Pendant ces 29 années, plume et micro en main, Elie Kamano a mis son art au service de son pays et du continent. Le samedi 9 mai 2026, il vous invite à célébrer ces années de lumière au New Morning.

De 1997 à 2026, cela fait 29 ans de lutte et de résilience. Pendant ces 29 années, plume et micro en main, Elie Kamano a mis son art au service de son pays et du continent.

Le samedi 09 mai 2026

de 19h30 à 23h00

payant Tarif : 30 EUR Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-09T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-10T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-09T19:30:00+02:00_2026-05-09T23:00:00+02:00

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

https://www.newmorning.com/20260509-7713-elie-kamano.html



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