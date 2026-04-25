Bluebird prépare son troisième album, « Harbour in Burgundy » après « Leaving the Nest” and “Second Brood” (disponibles sur toutes le plateformes de streaming!)

Venez donc écouter les versions live des compositions du groupe et choisir vos chansons préférées

Tony (chant, guitare, ukulélé, mandoline, harmonica).

Aliza (chant).

Yan (chant, guitare).

Nicolas (contrebasse, basse électrique).

Guillaume (batterie)vous attendent d’un pied ferme (et marin ).

vous attendent d’un pied ferme (et marin ).

vous attendent d’un pied ferme (et marin ).

Notre lieu se veut inclusif et bienveillant, nous ne tolérons aucune forme de discrimination Nous vous invitons à signaler à notre staff tout comportement inapproprié lors d’une soirée!

Embarquez avec Bluebird Jungle sur la belle El Alamein pour un voyage musical entre Rock et Folk. Bob Dylan sera de la partie, Ben E. King aussi. Quelle meilleure manière d’agrémenter un long week-end printanier !

Le samedi 09 mai 2026

de 20h00 à 23h59

payant

De 10 à 14 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-09T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-10T02:59:00+02:00

Date(s) : 2026-05-09T20:00:00+02:00_2026-05-09T23:59:00+02:00

Bateau El Alamein 8, port de la Gare 75013 Paris

https://www.bateau-el-alamein.com/agenda/bluebird-jungle-concert/ comm.elalamein@gmail.com https://www.facebook.com/bateauelalamein https://www.facebook.com/bateauelalamein



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