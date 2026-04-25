Récital de piano: Alphonse Bich Fontaine Culture Paris

Alphonse Bich se forme au CRR de Paris et se

perfectionne au CNSMD de Paris dans la classe de Denis Pascal. Il est

lauréat de plusieurs concours internationaux, obtenant entre autres le

1er prix Chopin au concours de Brest, et le 3e prix du concours

Vítězslav Novák 2022, ainsi que deux prix ­spéciaux pour son

­interprétation de ­Debussy et de Novák.

Jean-Sébastien Bach

Capriccio sopra la lontananza del fratro dilettissimo BWV 992

Maurice Ravel

Miroirs (extraits)

II-Une barque sur l’océan

IV- la vallée des cloches

Frédéric Chopin

Sonate n°3 en si mineur op.58Étude op.10 n°1

Le jeune virtuose Alphonse Bich joue la 3e sonate en si mineur, ultime chef-d’œuvre de Chopin?

Le samedi 09 mai 2026

de 20h00 à 21h15

payant

Tarif plein: 25€

Tarif réduit: 15€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-09T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-10T00:15:00+02:00

Date(s) : 2026-05-09T20:00:00+02:00_2026-05-09T21:15:00+02:00

Fontaine Culture 21 rue de la Fontaine au Roi 75011 Paris

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