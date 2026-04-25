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Récital de piano: Alphonse Bich Fontaine Culture Paris

Récital de piano: Alphonse Bich Fontaine Culture Paris

Récital de piano: Alphonse Bich Fontaine Culture Paris samedi 9 mai 2026.

Lieu : Fontaine Culture

Adresse : 21 rue de la Fontaine au Roi

Ville : 75011 Paris

Département : Paris

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif : <p>Tarif plein: 25€</p><p>Tarif réduit: 15€</p>

Alphonse Bich se forme au CRR de Paris et se
perfectionne au CNSMD de Paris dans la classe de Denis Pascal. Il est
lauréat de plusieurs concours internationaux, obtenant entre autres le
1er prix Chopin au concours de Brest, et le 3e prix du concours
Vítězslav Novák 2022, ainsi que deux prix ­spéciaux pour son
­interprétation de ­Debussy et de Novák.

Jean-Sébastien Bach
Capriccio sopra la lontananza del fratro dilettissimo BWV 992

Maurice Ravel

Miroirs (extraits)
II-Une barque sur l’océan
IV- la vallée des cloches

Frédéric Chopin
Sonate n°3 en si mineur op.58Étude op.10 n°1

Le jeune virtuose Alphonse Bich joue la 3e sonate en si mineur, ultime chef-d’œuvre de Chopin?
Le samedi 09 mai 2026
de 20h00 à 21h15
payant

Tarif plein: 25€

Tarif réduit: 15€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-09T23:00:00+02:00
fin : 2026-05-10T00:15:00+02:00
Date(s) : 2026-05-09T20:00:00+02:00_2026-05-09T21:15:00+02:00

Fontaine Culture 21 rue de la Fontaine au Roi  75011 Paris
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