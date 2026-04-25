Récital de piano: Alphonse Bich Fontaine Culture Paris
Récital de piano: Alphonse Bich Fontaine Culture Paris samedi 9 mai 2026.
Alphonse Bich se forme au CRR de Paris et se
perfectionne au CNSMD de Paris dans la classe de Denis Pascal. Il est
lauréat de plusieurs concours internationaux, obtenant entre autres le
1er prix Chopin au concours de Brest, et le 3e prix du concours
Vítězslav Novák 2022, ainsi que deux prix spéciaux pour son
interprétation de Debussy et de Novák.
Jean-Sébastien Bach
Capriccio sopra la lontananza del fratro dilettissimo BWV 992
Maurice Ravel
Miroirs (extraits)
II-Une barque sur l’océan
IV- la vallée des cloches
Frédéric Chopin
Sonate n°3 en si mineur op.58Étude op.10 n°1
Le jeune virtuose Alphonse Bich joue la 3e sonate en si mineur, ultime chef-d’œuvre de Chopin?
Le samedi 09 mai 2026
de 20h00 à 21h15
payant
Tarif plein: 25€
Tarif réduit: 15€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-09T23:00:00+02:00
fin : 2026-05-10T00:15:00+02:00
Date(s) : 2026-05-09T20:00:00+02:00_2026-05-09T21:15:00+02:00
Fontaine Culture 21 rue de la Fontaine au Roi 75011 Paris
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