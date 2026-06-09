ÉLIE SEMOUN SALLE HORIZON Muret

Muret

ÉLIE SEMOUN

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret Haute-Garonne

Tarif : 40 – 40 – 45 EUR

40

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-18

fin : 2027-03-18

Date(s) :

2027-03-18

Inutile de chercher bien loin pour comprendre le ton de CACTUS ! En donnant ce nom à son nouveau spectacle, Elie Semoun annonce la couleur ça va piquer!

Depuis 30 ans, l’humoriste s’est imposé comme l’un des humoristes les plus incisifs et délicieusement décalés de la scène française. Son style, qui mêle finesse et audace, a inspiré de nombreuses générations d’artistes.

Pour son huitième spectacle, Elie Semoun opère un léger virage le stand-up occupe désormais une place plus importante, une nouveauté pour lui. Mais ne vous y trompez pas, CACTUS reste fidèle à son goût pour les personnages. Parmi la galerie de ses nouveaux monstres, vous croiserez Jean Abdul, qui assurera sa première partie, un fils qui emmène son père visiter un EHPAD, Xavier l’handicapé moteur qui présente sa femme à sa mère, un père confronté à la transition de son fils, un professeur de karaté raciste, ou encore un regard mordant sur le harcèlement sexuel et la religion.

Avec CACTUS, Elie Semoun nous propose une vision à la fois profonde et légère de notre société, entre violence et inspiration, où les thèmes de l’intolérance, du tabou et de l’injustice sont abordés sans fard, mais toujours avec cette touche incisive qui le caractérise. 40 .

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 77 13

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English :

You don’t have to look far to understand the tone of CACTUS! In naming his new show CACTUS, Elie Semoun sets the tone: it’s going to sting!

L’événement ÉLIE SEMOUN Muret a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE