ELIJAH FOX, Le Rocher de Palmer, Cenon

Informations pratiques

ELIJAH FOX Samedi 31 octobre, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

Tarif Plein : 21€ | Tarif Abonné.e : 18€ | Tarif Infidèle : 18€ | Tarif PMR/PSH : 18€ | Enfants de moins de 12 ans : 16€ | JAZZ’N’WORLD : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-31T20:30:00+01:00 – 2026-10-31T23:30:00+01:00

Fin : 2026-10-31T20:30:00+01:00 – 2026-10-31T23:30:00+01:00

Sa maîtrise du piano appris dès le plus jeune âge, ses études à l’Oberlin Conservatory et l’accompagnement précieux de Yusuf Salim ont contribué à la construction solide et inventive du jeu d’Elijah Fox. Régulièrement en tournée avec quelques grands noms du jazz (Yussef Dayes, Tom Misch), il est aussi de ceux dont on sample les compositions (à l’instar de Drake & 21 Savage). Après trois albums solo salués par la critique, le Californien affirme son style novateur avec Ambient Works for the Highways of Los Angeles. Le compositeur dessine dès les premières notes une atmosphère psychédélique née de l’alliance de son jeu d’improvisation, de ses boucles répétitives et de son usage savant des synthétiseurs. Elijah Fox est un sorcier dont la musique nous plonge dans un état de relaxation immédiat et nous porte vers des contrées imaginaires.

Dernier album : Ambient Works for the Highways of Los Angeles, 2025, Universal Music Publishing

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/elijah-fox-31102026-1930 »}]

Le piano est son territoire. Autour, l’instrumentiste, chanteur et producteur américain a construit un univers singulier et onirique qui fait de lui un artiste recherché du côté du jazz comme de l …