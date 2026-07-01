Elisabeth Leonskaja, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Elisabeth Leonskaja Mardi 17 novembre, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-17T20:00:00+01:00 – 2026-11-17T21:50:00+01:00

Fin : 2026-11-17T20:00:00+01:00 – 2026-11-17T21:50:00+01:00

Piano

C’est indéniablement une très grande dame qu’accueille le festival L’Esprit du piano avec Elisabeth Leonskaja. À plus de quatre-vingts printemps, l’immense pianiste continue de toucher les foules par la souveraine beauté de son jeu et la justesse de sa vision musicale.

Surnommée « la dernière grande dame de l’école soviétique », elle est l’une des plus grandes pianistes du XXe siècle. Dès les années 1960, alors qu’elle est encore étudiante au Conservatoire de Moscou, elle remporte plusieurs premiers prix dans les concours internationaux et commence une collaboration teintée d’une profonde amitié avec Sviatoslav Richter. « J’ai comprisà cette époque que c’est du silence que naît la musique », a-t-elle expliqué récemment. Depuis son installation en Autriche en 1978, elle a joué avec les plus prestigieux orchestres et un grand nombre de musiciens de premier plan, se consacrant aussi bien au concerto qu’à la musique de chambre. Elle se distingue également dans le répertoire solo, ce dont témoigne une discographie étoffée qu’elle continue d’enrichir malgré son âge avancé.

Programme

Ludwig van Beethoven, Fantaisie en sol mineur

Dmitri Chostakovitch, Sonate pour piano n° 2

Franz Schubert, Sonate pour piano n° 20 en la majeur, D. 959

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/697605-elisabeth-leonskaja »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/piano-elisabeth-leonskaja-84891 »}]

L’esprit du piano Piano