Ellinoa & Sandrine Marchetti, Cool jazz for quiet dreams au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Ellinoa & Sandrine Marchetti, Cool jazz for quiet dreams au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris dimanche 23 août 2026.
Rencontre entre les univers riches de mille couleurs de la chanteuse Ellinoa et de la pianiste Sandrine Marchetti. Dans l’atmosphère feutrée du 38Riv, une parenthèse de douceur où le jazz se mêle à la chanson dans des compositions originales des deux musiciennes, tissant un voyage sonore tout en finesse et en poésie.
Line-up : Ellinoa : voix ; Sandrine Marchetti : piano
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Cool jazz — Ellinoa et Sandrine Marchetti vous invitent à un voyage sonore envoûtant, mêlant douceur et poésie dans une atmosphère feutrée.
Le dimanche 23 août 2026
de 19h30 à 20h30
Le dimanche 23 août 2026
de 21h30 à 22h30
payant
Tarif en ligne : de 21 à 24 euros
Tarif sur place : de 24 à 27 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-23T22:30:00+02:00
fin : 2026-08-23T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-23T19:30:00+02:00_2026-08-23T20:30:00+02:00;2026-08-23T21:30:00+02:00_2026-08-23T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/concerts/ellinoa-sandrine-marchetti contact@38riv.com
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