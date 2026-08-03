Elmer Fodd Beat L’Oasis Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Elmer Fodd Beat

L’Oasis Avenue Félix Geneslay Le Mans Sarthe

Tarif : 28 – 28 – 30.2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-23 20:30:00

fin : 2027-01-23

Date(s) :

2027-01-23

Le 40e anniversaire d’Elmer Food Beat est célébré avec un nouveau show incluant le retour de Kelu. Le groupe jouera intégralement l’album 30cm et ses tubes lors de ce concert.

C’est en 1986 que commence l’aventure. À Piriac Sur Mer germa l’idée dans les cerveaux de Twistos, Vincent et Manou, rapidement rejoints par Kelu et Kalou, puis Grand Lolo. En 2026, l’équipe est toujours sur scène.

Quarante ans d’activité, avec des hauts et des bas. Près d’un million de disques vendus, l’Olympia à guichet fermé, des disques d’or et de platine, une Victoire de la musique, de nombreuses apparitions télé et radio, une play-liste et le légendaire 30cm . Plus de mille concerts, la scène.

2026 sera l’année du Re-Tour d’Elmer Food Beat, pour fêter le 40e anniversaire et les 36 ans du 30cm , que l’on jouera intégralement, ainsi que les autres tubes.

Et la cerise sur ce gâteau d’anniversaire le retour de Kelu. Nous serons cinq sur scène pour présenter un nouveau show. .

L’Oasis Avenue Félix Geneslay Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

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English :

Elmer Food Beat is celebrating its 40th anniversary with a new show featuring Kelu’s return. The band will perform the entire %AB 30cm %BB album and its hits during this concert.

L’événement Elmer Fodd Beat Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72