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Elodie KV dans la revolution positive du vaginà L’improviste Brive-la-Gaillarde

mardi 6 octobre 2026 · Brive-la-Gaillarde

Elodie KV dans la revolution positive du vaginà L’improviste Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
16 Rue Majour
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif

Brive-la-Gaillarde

Elodie KV dans la revolution positive du vaginà L’improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 20:00:00
fin : 2026-10-06

Date(s) :
2026-10-06

Si vous pensiez que l’humour trash était un monopole masculin,
accrochez-vous, Elodie vous fera changer d’avis !

Si vous pensiez que l’humour trash était un monopole masculin, accrochez-vous, Elodie vous fera changer d’avis !   .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68 

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English : Elodie KV dans la revolution positive du vaginà L’improviste

L’événement Elodie KV dans la revolution positive du vaginà L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-31 par Brive Tourisme

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