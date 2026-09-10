Éloge de la folie, Archives municipales, Toulouse

Informations pratiques

Éloge de la folie 12 – 17 octobre Archives municipales Haute-Garonne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-12T18:30:00+02:00 – 2026-10-12T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T09:30:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Dès les années 1770, les capitouls de Toulouse instruisent des affaires de démence avec l’aide d’experts médicaux. À travers des documents judiciaires rares, cet atelier propose un voyage au cœur de la société toulousaine du 18e siècle, à la découverte de celles et ceux que l’on désignait alors comme « fous ». En faisant entendre leurs voix et en révélant des pratiques de soins souvent méconnues, cet atelier invite à porter un regard nouveau sur l’histoire de la santé mentale et à dépasser les idées reçues sur l’enfermement et l’exclusion.

Archives municipales 2 Rue des Archives, 31500 Toulouse, France Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 23 80 https://www.archives.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/e/tFt2nyyy0v »}] Les Archives municipales de Toulouse sont la mémoire de la ville. Elles collectent, classent et conservent un grand nombre de documents consultables sur place et en ligne. Elles alimentent de nombreuses recherches et participent au rayonnement de la ville. Métro : ligne A – arrêt Roseraie, Bus : Linéo 9 – arrêt Sainte-Hélène

Un atelier participatif dans le cadre de la semaine internationale de la santé mentale autour de la démence à Toulouse sous l’Ancien Régime.

Fou, ou possédé, cabriolant sur son lit, Anonyme, vers 1659. Rijksmuseum, Amsterdam. rijksmuseum.nl