Eloge de la paix Théâtre de la Charbonnière Saint-Géraud-de-Corps

dimanche 30 août 2026 · Théâtre de la Charbonnière · Saint-Géraud-de-Corps

Informations pratiques

Saint-Géraud-de-Corps

Eloge de la paix

Théâtre de la Charbonnière Chemin du Sud Saint-Géraud-de-Corps Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 15:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Pas de fusils, pas d’uniformes, seulement des voix et un corps. Un spectacle

très réaliste, empreint d’émotions, qui fait réfléchir et donne le frisson. Entre

témoignage, récit et incantation, c’est un appel vibrant à l’humanité

retrouvée.

Réservation obligatoire. .

Théâtre de la Charbonnière Chemin du Sud Saint-Géraud-de-Corps 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 41 75 60

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English : Eloge de la paix

L’événement Eloge de la paix Saint-Géraud-de-Corps a été mis à jour le 2026-07-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides