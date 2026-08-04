Eloge de la paix Théâtre de la Charbonnière Saint-Géraud-de-Corps
dimanche 30 août 2026 · Théâtre de la Charbonnière · Saint-Géraud-de-Corps
Informations pratiques
Saint-Géraud-de-Corps
Eloge de la paix
Théâtre de la Charbonnière Chemin du Sud Saint-Géraud-de-Corps Dordogne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 15:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Pas de fusils, pas d’uniformes, seulement des voix et un corps. Un spectacle
très réaliste, empreint d’émotions, qui fait réfléchir et donne le frisson. Entre
témoignage, récit et incantation, c’est un appel vibrant à l’humanité
retrouvée.
Réservation obligatoire. .
Théâtre de la Charbonnière Chemin du Sud Saint-Géraud-de-Corps 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 41 75 60
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English : Eloge de la paix
L’événement Eloge de la paix Saint-Géraud-de-Corps a été mis à jour le 2026-07-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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