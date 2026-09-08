Elsass Quizz retrouvez l’accord parfait mets de Noël et vins d’Alsace Kaysersberg Vignoble
vendredi 27 novembre 2026 · Kaysersberg Vignoble
Informations pratiques
Kaysersberg Vignoble
Elsass Quizz retrouvez l’accord parfait mets de Noël et vins d’Alsace
51 route de Lapoutroie Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-27 10:00:00
fin : 2026-12-31 12:00:00
Date(s) :
2026-11-27 2026-12-26 2027-01-02
Dans le caveau du vigneron, testez vos sens avec un quizz gourmand 6 mets, 6 vins d’Alsace… Trouvez les bons accords et repartez avec cadeaux et recettes !
Plongez dans l’univers chaleureux et gourmand de Noël en Alsace avec l’Elsass Quizz, une animation originale et conviviale au sein du caveau d’un vigneron passionné.
Laissez-vous guider par le jeu et vos papilles ! Face à vous 6 cartes illustrant des mets emblématiques de la gastronomie alsacienne photo alléchante, recette et ingrédients à l’appui. En bouche 6 vins d’Alsace sélectionnés avec soin. Votre mission ? Trouver l’accord parfait entre chaque plat et son vin idéal.
Une expérience sensorielle et ludique, ponctuée d’échanges avec le vigneron qui partagera ses conseils, ses anecdotes et son amour du terroir.
À la clé
un feuillet souvenir avec les recettes et les accords mets-vins pour prolonger le plaisir à la maison,
une surprise gourmande pour celles et ceux qui relèvent le défi avec brio.
Une manière originale de (re)découvrir les richesses de l’Alsace en mêlant jeu, dégustation, et traditions de Noël.
Animation accessible à tous les curieux, amateurs de vins ou gourmets en quête de saveurs authentiques ! Réservé aux personnes majeures. 0 .
51 route de Lapoutroie Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 25 24 dietrich.jean-et-fils@wanadoo.fr
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English :
In the winegrower’s cellar, test your senses with a gourmet quiz: 6 dishes, 6 Alsace wines? Find the right pairings and leave with gifts and recipes!
L’événement Elsass Quizz retrouvez l’accord parfait mets de Noël et vins d’Alsace Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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