Informations pratiques

Kaysersberg Vignoble

Exposition Les ZinZolines, lumières, couleurs et fantaisie

101 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-08 10:00:00

fin : 2026-09-14 19:00:00

Date(s) :

2026-09-08

Lumières, couleurs, verre et poésie, venez découvrir les univers et les superbes créations de trois artisanes.

Cette exposition unique où se rencontrent trois univers singuliers et poétiques.

Les sculptures lumineuses de Chantal Galiana, véritables oeuvres d’art, lampadaires, lampes à poser lumières et couleurs éclatantes.

Astrid Vautrin vous fera sourire et rêver avec ses irrésistibles P’tits zinzins, des accessoires modes sacs, pochettes, porte-feuilles, des créations pleines de malice et de tendresse.

Corinne Corsat sublimera vos sens grâce à ses délicates créations en verre, pour l’art de la table ou la décoration, tout en transparence, couleurs et éclats.

Trois artistes, trois visions, une seule invitation à la découverte et à l’émerveillement. 0 .

101 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 6 21 57 95 83 corsat.corinne@gmail.com

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English :

Light, color, glass and poetry, come and discover the worlds and superb creations of three artisans.

L’événement Exposition Les ZinZolines, lumières, couleurs et fantaisie Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg