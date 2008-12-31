Elsassman Triathlon Ensisheim

Informations pratiques

Ensisheim

Elsassman Triathlon

Rue de Castroville Ensisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-11

Une journée destinée à tous, adultes et enfants, triathlètes confirmés comme débutants ou personne voulant découvrir le triple effort , faite d’esprit sportif, de convivialité et de partage entre amis, en famille…

Défiez vos limites !

SWIM FAST, BIKE STRONG, RUN TO WIN.

Situé entre les cols des Vosges et la plaine d’Alsace et créé par des passionnés, l’Elsassman est indéniablement l’événement triathlon à ne pas rater !

Venez participer à la 11e édition organisée par le FAST Guebwiller pour défier le Grand Ballon et le Markstein, les cols mythiques du sud-Alsace.

Que vous soyez licenciés ou non, âgés de 8 à 108 ans, chacun pourra trouver son compte parmi les courses proposées.

La volonté des organisateurs est de vous faire découvrir le terrain de jeu dans une ambiance conviviale et remplie d’émotions.

La journée du 11 juillet s’organise autour du plan d’eau d’Ensisheim, le 12 juillet autour de Guebwiller avec un départ de Ensisheim .

Des animations et une restauration vous seront proposées tout le long du week-end sur les deux sites !

LES COURSES

Au programme de ce week-end exceptionnel, 5 courses sont proposées, adaptées au niveau de chacun, dont 2 pour les enfants.

Toutes les courses sont accessible aux paratriathlètes.

Avenir 1 (8-11ans) né en 2018 à 2015 (Poussin/Pupille) 100m 1.6km 900m

Avenir 2 (12-15ans) né en 2014 à 2011 (Benjamin/Minime) 200m 4km 1.5km

Distance S + Relais Entreprise né avant le 31/12/2010 750m 23km 5.4km

Distance M né avant le 31/12/2008 1500m 40km 10km

Distance L né avant le 31/12/2008 1900m 80.3km 20km .

Rue de Castroville Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est communication@fast-guebwiller.com

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English :

A day for everyone— adults and children, experienced triathletes and beginners alike, or anyone wanting to discover the “triple challenge”—a day filled with sportsmanship, camaraderie, and shared experiences with friends and family…

L’événement Elsassman Triathlon Ensisheim a été mis à jour le 2026-07-03 par Centre Haut-Rhin Ensisheim