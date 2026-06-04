Ensisheim

Forum des Associations

Ensisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Cet événement se déroule au Duopôle, à la Médiathèque et en extérieur.

De nombreuses associations d’Ensisheim vous font découvrir leurs activités, répondent à vos questions et recueillent de nouvelles inscriptions et envies d’engagement bénévole.

Les visiteurs, petits et grands, prennent part aux diverses animation sportives, culturelles, solidaires…

Vous n’avez pas l’occasion de venir ? Pas de soucis !

Le PLEIADE (Pôle de Liaison et d’Entraide Inter-Associative D’Ensisheim) reste disponible pour répondre à vos questions et vous orienter vers les associations qui pourraient vous intéresser. 0 .

Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est pleiade.ensisheim@gmail.com

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English :

L’événement Forum des Associations Ensisheim a été mis à jour le 2026-06-04 par Centre Haut-Rhin Ensisheim