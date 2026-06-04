Forum des Associations Ensisheim
Forum des Associations Ensisheim samedi 5 septembre 2026.
Ensisheim
Forum des Associations
Ensisheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 17:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Cet événement se déroule au Duopôle, à la Médiathèque et en extérieur.
De nombreuses associations d’Ensisheim vous font découvrir leurs activités, répondent à vos questions et recueillent de nouvelles inscriptions et envies d’engagement bénévole.
Les visiteurs, petits et grands, prennent part aux diverses animation sportives, culturelles, solidaires…
Vous n’avez pas l’occasion de venir ? Pas de soucis !
Le PLEIADE (Pôle de Liaison et d’Entraide Inter-Associative D’Ensisheim) reste disponible pour répondre à vos questions et vous orienter vers les associations qui pourraient vous intéresser. 0 .
Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est pleiade.ensisheim@gmail.com
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English :
L’événement Forum des Associations Ensisheim a été mis à jour le 2026-06-04 par Centre Haut-Rhin Ensisheim
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