Concert des chorales Enchantillage et Atout Chœur Ensisheim
vendredi 25 septembre 2026 · Ensisheim
Informations pratiques
Ensisheim
Concert des chorales Enchantillage et Atout Chœur
Place de l’église Ensisheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25 22:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Les deux choeurs Enchantillage et Atout Chœur viendront chanter pour la bonne cause du Téléthon et mettre
à l’honneur la chanson française.
De Vanessa Paradis à Soprano, en passant par Balavoine, France Gall, Johnny, Mentissa, Bruel et bien d’autres encore…
Un moment convivial pour petits et grands.
Buvette et gourmandises sucrées et salées seront vendues au profit du Téléthon. 0 .
Place de l’église Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 6 15 53 35 82
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English :
L’événement Concert des chorales Enchantillage et Atout Chœur Ensisheim a été mis à jour le 2026-06-30 par Centre Haut-Rhin Ensisheim
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