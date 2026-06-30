Informations pratiques

Ensisheim

Concert des chorales Enchantillage et Atout Chœur

Place de l’église Ensisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25 22:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Les deux choeurs Enchantillage et Atout Chœur viendront chanter pour la bonne cause du Téléthon et mettre

à l’honneur la chanson française.

De Vanessa Paradis à Soprano, en passant par Balavoine, France Gall, Johnny, Mentissa, Bruel et bien d’autres encore…

Un moment convivial pour petits et grands.

Buvette et gourmandises sucrées et salées seront vendues au profit du Téléthon. 0 .

Place de l’église Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 6 15 53 35 82

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English :

L’événement Concert des chorales Enchantillage et Atout Chœur Ensisheim a été mis à jour le 2026-06-30 par Centre Haut-Rhin Ensisheim