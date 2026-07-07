Informations pratiques

Ensisheim

Journées Européennes du Patrimoine

Place de l’église Ensisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

La meilleure façon de protéger le patrimoine, c’est de le faire connaître et de faire en sorte que l’on puisse y accéder. C’est pourquoi les Journées Européennes du Patrimoine ont été créées en 1984, avec pour objectif de montrer au plus grand nombre la richesse extraordinaire de notre patrimoine à travers des ouvertures exceptionnelles.

Accès libre et gratuit du musée de la Régence avec visites commentées

Samedi et dimanche de 14h à 17h30

Exposition Campagnes de fouilles à Ensisheim

Samedi et dimanche de 14h à 17h30

Cette exposition de photographies sélectionnées par Archéologie Alsace vous invite à explorer le quotidien des archéologues à l’œuvre sur différentes campagnes de fouilles à Ensisheim.

Ateliers de scrapbooking animée par Les ateliers de Tata Mandarine

Samedi 19 septembre

Création de carte sur le thème de la météorite tombée en 1492 et présentée au musée. Sur inscription obligatoire au 03 89 26 49 54 A partir de 6 ans Ateliers de 14h à 14h30 ; 14h45 à 15h15 ; 15h30 à 16h et 16h15 à 16h45.

Jeu de piste au musée de la Régence à partir de 7 ans

Dimanche 20 septembre à 14h30

Plongez dans l’histoire et partez à la découverte de la ville d’Ensisheim à travers un jeu de piste ludique et culturel ! À l’aide d’un livret, explorez les rues de la ville et laissez-vous guider tout au long du parcours. Chaque étape vous permettra d’en apprendre davantage sur le patrimoine d’Ensisheim et ses trésors cachés. 0 .

Place de l’église Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 26 49 54

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Ensisheim a été mis à jour le 2026-06-30 par Centre Haut-Rhin Ensisheim