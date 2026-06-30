Informations pratiques

Ensisheim

Soirée estivale avec Die Original Willerthaler

Place de l’Eglise Ensisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22 20:00:00

fin : 2026-08-22 23:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Dans le cadre exceptionnel de la Place de l’Eglise, venez profiter d’un orchestre pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit dans une ambiance festive et conviviale !

N’oubliez pas d’inviter vos amis et de venir avec votre plus beau sourire, car ce sera l’occasion parfaite pour créer des souvenirs mémorables.

Die Original Willerthaler

Depuis leur création en 2008, le groupe a atteint un niveau d’excellence artistique qui le place aujourd’hui parmi les plus grands de la Volksmusik.

Il s’est forgé une solide réputation qui n’a plus rien à envier aux plus grands noms du genre.

Vous êtes attendus nombreux pour faire la fête ensemble !

Une buvette et une petite restauration pour se rafraîchir et satisfaire toutes vos envies gourmandes vous seront proposées par les associations locales. 0 .

Place de l’Eglise Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 83 32 10

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English :

L’événement Soirée estivale avec Die Original Willerthaler Ensisheim a été mis à jour le 2026-06-30 par Centre Haut-Rhin Ensisheim