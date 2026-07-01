Informations pratiques

Ensisheim

Soirée littéraire dédiée aux polars

7 rue de la Liberté Ensisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-25 18:30:00

fin : 2026-09-25 20:30:00

Date(s) :

2026-09-25

Tout public à partir de 12 ans

Savez-vous que certaines études montrent que les amateurs de polars lisent plus vite ?… car ils veulent absolument connaitre la fin !

Si cela est votre cas, venez participer à une soirée littéraire dédiée aux polars qui se tiendra en amont du 14e Festival Sans Nom, le célèbre festival de polars de Mulhouse, qui se déroulera le week-end des 17 et 18 octobre 2026.

Participez à une traversée des œuvres des auteurs du festival, suivie d’un verre de l’amitié (qui ne sera pas empoisonné !) et venez rencontrer les organisateurs du festival.

Ce sont des passionnés du roman noir, qui pourront vous faire des recommandations, vous partager des anecdotes sur les auteurs ou encore confronter les styles d’écriture qui font la richesse de ce genre.

Découvrez des idées de lectures et informez-vous sur les tendances actuelles.

Savez-vous que de très nombreuses propositions de polars vous attendent également à la médiathèque Espace Liberté ?

Demandez conseil auprès de l’équipe des médiathécaires. 0 .

7 rue de la Liberté Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 26 49 54

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English :

Suitable for all ages (ages 12 and up)

L’événement Soirée littéraire dédiée aux polars Ensisheim a été mis à jour le 2026-07-01 par Centre Haut-Rhin Ensisheim