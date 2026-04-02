Informations pratiques

Ensisheim

Concert et cinéma de plein air Riddle of the fire

Place de l’Eglise Ensisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-04 20:00:00

fin : 2026-08-04 23:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Venez avec vos propres sièges pour la projection

Une comédie d’aventure néo-féerique racontée du point de vue de quatre enfants bandits , voilà les mots qu’emploie Weston Razooli pour qualifier son premier film.

On est assurément du côté de Stand By ME, des Goonies voire même de Stranger Things, ou comme si, dans une forêt enchantée du Wyoming, Tom Sawyer, le Club des cinq et les Goonies s’étaient donnés rendez-vous pour faire un jeu de plateau autour d’un feu de camp.

Ce film propose un mélange d’heroic fantasy, de western et fait souffler avec espièglerie un vent de liberté rare. Il explore la façon dont les enfants parviennent à vivre dans des familles déstructurées en se créant leurs propres mondes et en nouant des amitiés fabuleuses.

Un conte de fées contemporain qui emportera petits et grands !

Venez vous installer dès 20h pour profiter du concert des Back & Off, un groupe de blues / rock de 4 musiciens qui revisite les grands classiques de Gary Moore à The Clash en passant par Chris Isaak, Iggy Pop et The Rolling Stones.

Un son authentique, une énergie et des souvenirs !

Profitez-en pour savourer d’excellentes tartes flambées et désaltérez-vous à la buvette.

Venez avec vos propres sièges pour la projection 0 .

Place de l’Eglise Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 26 49 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Please bring your own chairs to the screening

L’événement Concert et cinéma de plein air Riddle of the fire Ensisheim a été mis à jour le 2026-06-30 par Centre Haut-Rhin Ensisheim