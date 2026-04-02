Informations pratiques

Ensisheim

Marché aux puces du groupe folklorique Tatry

Chemin de l’Eiblen Ensisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 06:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Tatry Ensemble de chants et danses Folkloriques Polonais lance cette nouvelle édition de son marché aux puces.

Rendez-vous au Parc de l’Eiblen pour une belle journée de bonnes affaires.

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* De nombreux stands où chacun pourra trouver son bonheur

* Une buvette

* Une petite restauration pour vous régaler et partager un bon moment en famille ou entre amis 0 .

Chemin de l’Eiblen Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 6 74 18 59 25 tatry.ensisheim@gmail.com

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English :

L’événement Marché aux puces du groupe folklorique Tatry Ensisheim a été mis à jour le 2026-07-30 par Centre Haut-Rhin Ensisheim