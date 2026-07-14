Embarquement immédiat Salle du Mora Barfleur
dimanche 11 octobre 2026 · Salle du Mora · Barfleur
Informations pratiques
Barfleur
Embarquement immédiat
Salle du Mora 14 Rue Saint-Nicolas Barfleur Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 16:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Dans le cadre du festival de contes Histoire(s) d’en découdre porté par le Département de la Manche
Le 17 mars, Saint Patrick est fêté en Irlande et dans le monde… une façon de plonger dans les histoires, vraies ou inventées de la vie du saint. Poétiques ou comiques, en paroles ou en chanson, sur les traces de celui qui a chassé serpents, vers de terre et crapauds de l’Ile d’Émeraude et dont on dit que la mère tenait une distillerie de whisky !
Durée 1h.
Âge 9 ans +. .
Salle du Mora 14 Rue Saint-Nicolas Barfleur 50760 Manche Normandie +33 2 33 77 70 10
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English : Embarquement immédiat
L’événement Embarquement immédiat Barfleur a été mis à jour le 2026-08-25 par CD50 Culture
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