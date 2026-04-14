Embarquement immédiat : Escale contée au musée ! Laissez-vous porter par les courants de l’imaginaire…, Musée Lapérouse, Albi

Embarquement immédiat : Escale contée au musée ! Laissez-vous porter par les courants de l’imaginaire… Samedi 23 mai, 20h00 Musée Lapérouse Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Le temps d’une soirée, le musée lève l’encre et vous convie à une traversée singulière. Laissez-vous porter par les courants de l’imaginaire…

Lucie CALAS, conteuse, sera votre boussole dans les histoires remplies d’écumes et de terres lointaines.

Différentes escales vous seront proposées :

de 20h30 à 21h : Contes du monde

de 21h30 à 22h : Les objets du musée et leurs potentielles histoires

de 22h30 à 23h : Seuls les passagers encore à bord le sauront… !

Le musée Lapérouse n’est pas seulement l’histoire d’un homme mais une grande page de l’histoire maritime de la fin du XVIIIème siècle et une invitation à participer aux mystères qui subsistent encore.

Par une nuit de tempête, au mois de mai ou juin 1788, un peu plus de trois mois après avoir quitté Botany Bay (Australie), les 2 bateaux ont échoué sur une île encore inconnue Vanikoro dans l’archipel des îles Santa Cruz (Iles Salomon). La Boussole se brisa sur le récif, presque tous auraient péri, l’Astrolabe s’est échouée, il y aurait eu des survivants. Que sont-ils devenus? Beaucoup se noyèrent, d’autres furent massacrés par les indigènes, les derniers construisirent un bateau mais parvinrent-ils à prendre la mer? Quel fût leur destin? L’aventure continue….

Musée Lapérouse 41 Rue Porta, 81000 Albi, France Albi 81000 Tarn Occitanie 0563491555 https://albi.fr/annuaire-des-equipements/musee-laperouse Le musée retrace l’expédition du navigateur albigeois et évoque aussi une grande page de l’histoire maritime de la fin du XVIIIe siècle. Il présente de nombreux objets, propriété de l’État, qui sont issus des épaves de l’expédition, la Boussole et l’Astrolabe.

Le parcours propose aussi des armes, uniformes, instruments de navigation ainsi que diverses maquettes.

Le temps d’une soirée, le musée lève l’encre et vous convie à une traversée singulière. Laissez-vous porter par les courants de l’imaginaire…

Musée Lapérouse, Albi © Ville d’Albi