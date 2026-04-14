Exposition « après, on peut aussi se dire que… » de Jean-Charles Massera, Centre d’art Le Lait, Albi

Exposition « après, on peut aussi se dire que… » de Jean-Charles Massera Samedi 23 mai, 18h30 Centre d’art Le Lait Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

À l’occasion de la Nuit des Musées, le centre d’art Le Lait ouvre ses portes de 18h30 à 23h et invite à découvrir l’exposition Après, on peut aussi se dire que… de Jean-Charles Massera en nocturne.

Visites commentées de l’exposition à 19h et à 22h

Gratuit

Entrée libre et accessible à toutes et à tous

Centre d’art Le Lait 5 rue de l’Ecole Normale 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 09 63 03 98 84 http://www.centredartlelait.com https://www.facebook.com/centredartlelait;https://www.instagram.com/centredartlelait/ Nouveau lieu du centre d’art Le Lait, inauguré en mars 2025. L’ancienne école Camille Claudel réhabilitée propose 4 salles d’exposition, un accueil, un espace d’atelier et un jardin. Le lieu est accessible aux personnes en situation de handicap. Parking sur place pour personne en situation de handicap.

Parking gratuit à proximité (place du Foirail du Castelviel)

À l’occasion de la Nuit des Musées, le centre d’art Le Lait ouvre ses portes de 18h30 à 23h et invite à découvrir l’exposition Après, on peut aussi se dire que… de Jean-Charles Massera en nocturne.…

© Jean-Charles Massera. Graphisme The Shelf Company