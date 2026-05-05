L’occitan dans les rues d’Albi, Place du Vigan, Albi

L’occitan dans les rues d’Albi Samedi 23 mai, 15h00 Place du Vigan Tarn

Limité à 25 personnes par déambulation, sur réservation seulement, annulation en cas de forte intempérie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:30:00+02:00

Pendant des siècles, l’occitan était la seule langue parlée à Albi. Elle est toujours présente au coin de nos rues. Le Centre Culturel Occitan de l’Albigeois vous propose de découvrir celles qui ont un nom occitan et l’histoire qui s’y rattache.

Proposé dans le cadre des RDV culturels départementaux :

« Parcourir. En 2026, la culture chemine dans le Tarn. »

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Une balade commentée en occitan