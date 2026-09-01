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AGENDA · Saujon

Embarquement Immediat ! Lancement de saison (D)étonnante ! La Salicorne Saujon

samedi 12 septembre 2026 · La Salicorne · Saujon

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
La Salicorne
Adresse
1 route de l'ilatte
Ville
17600 Saujon
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saujon

Embarquement Immediat ! Lancement de saison (D)étonnante !

La Salicorne 1 route de l’ilatte Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 15:00:00
fin : 2026-09-12 00:00:00

Date(s) :
2026-09-12

GRATUIT
Paré à larguer les amarres ?
Une présentation insolite et artistique de la nouvelle saison vous est proposée dans la prairie
de la Salicorne et sur les scènes de votre vaisseau de spectacles !
  .

La Salicorne 1 route de l’ilatte Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

FREE
Ready to set sail?
An unconventional and artistic presentation of the new season awaits you in the Salicorne meadow
and on the stages of your entertainment vessel!

L’événement Embarquement Immediat ! Lancement de saison (D)étonnante ! Saujon a été mis à jour le 2026-08-25 par Royan Atlantique

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