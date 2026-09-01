Embarquement Immediat ! Lancement de saison (D)étonnante ! La Salicorne Saujon

Informations pratiques

Saujon

Embarquement Immediat ! Lancement de saison (D)étonnante !

La Salicorne 1 route de l’ilatte Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 15:00:00

fin : 2026-09-12 00:00:00

Date(s) :

2026-09-12

GRATUIT

Paré à larguer les amarres ?

Une présentation insolite et artistique de la nouvelle saison vous est proposée dans la prairie

de la Salicorne et sur les scènes de votre vaisseau de spectacles !

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La Salicorne 1 route de l’ilatte Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

FREE

Ready to set sail?

An unconventional and artistic presentation of the new season awaits you in the Salicorne meadow

and on the stages of your entertainment vessel!

L’événement Embarquement Immediat ! Lancement de saison (D)étonnante ! Saujon a été mis à jour le 2026-08-25 par Royan Atlantique