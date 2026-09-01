Embarquement Immediat ! Lancement de saison (D)étonnante ! La Salicorne Saujon
samedi 12 septembre 2026 · La Salicorne · Saujon
Informations pratiques
Saujon
Embarquement Immediat ! Lancement de saison (D)étonnante !
La Salicorne 1 route de l’ilatte Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 15:00:00
fin : 2026-09-12 00:00:00
Date(s) :
2026-09-12
GRATUIT
Paré à larguer les amarres ?
Une présentation insolite et artistique de la nouvelle saison vous est proposée dans la prairie
de la Salicorne et sur les scènes de votre vaisseau de spectacles !
.
La Salicorne 1 route de l’ilatte Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
FREE
Ready to set sail?
An unconventional and artistic presentation of the new season awaits you in the Salicorne meadow
and on the stages of your entertainment vessel!
L’événement Embarquement Immediat ! Lancement de saison (D)étonnante ! Saujon a été mis à jour le 2026-08-25 par Royan Atlantique
À voir aussi à Saujon (Charente-Maritime)
- Les Sentiers des Arts à fleur d’eau, à fleur d’art Parc des Chalets BP30 Saujon 12 septembre 2026
- Embarquement Immédiat ! La véritable histoire d’Ulysse La Salicorne Saujon 12 septembre 2026
- Embarquement Immédiat ! Un os dans le cosmos La Salicorne Saujon 12 septembre 2026
- Embarquement Immediat ! Concert d’Hollywood bazar La Salicorne Saujon 12 septembre 2026
- Brocante & vide-grenier du Basket Club Saujon 13 septembre 2026