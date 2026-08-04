Les Sentiers des Arts à fleur d’eau, à fleur d’art Parc des Chalets BP30 Saujon
samedi 12 septembre 2026 · Parc des Chalets BP30 · Saujon
Informations pratiques
Saujon
Les Sentiers des Arts à fleur d’eau, à fleur d’art
Parc des Chalets BP30 1 route de l’Ilate Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-09-12
Du 12 septembre au 8 novembre. L’art hors les murs !
Les Sentiers des Arts proposent des parcours artistiques mêlant art contemporain et patrimoine.
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Parc des Chalets BP30 1 route de l’Ilate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 19 19 d.hugonnard@agglo-royan.fr
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English :
September 12 through November 8. Art Beyond the Walls!
Les Sentiers des Arts offers art tours that blend contemporary art and cultural heritage.
L’événement Les Sentiers des Arts à fleur d’eau, à fleur d’art Saujon a été mis à jour le 2026-07-31 par Mairie de Saujon
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