Les Sentiers des Arts à fleur d’eau, à fleur d’art Parc des Chalets BP30 Saujon

Informations pratiques

Saujon

Les Sentiers des Arts à fleur d’eau, à fleur d’art

Parc des Chalets BP30 1 route de l’Ilate Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-09-12

Du 12 septembre au 8 novembre. L’art hors les murs !

Les Sentiers des Arts proposent des parcours artistiques mêlant art contemporain et patrimoine.

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Parc des Chalets BP30 1 route de l’Ilate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 19 19 d.hugonnard@agglo-royan.fr

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English :

September 12 through November 8. Art Beyond the Walls!

Les Sentiers des Arts offers art tours that blend contemporary art and cultural heritage.

L’événement Les Sentiers des Arts à fleur d’eau, à fleur d’art Saujon a été mis à jour le 2026-07-31 par Mairie de Saujon